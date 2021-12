Seconde partie de saison sous le signe de l’humour… non sans craintes

Le théâtre sera aussi bien représenté avec la mise en scène du roman « Hiver à Sokcho » d’Elisa Shua Dusapin et la participation de Pitch Comment ainsi qu’une autre grande pièce, « La machine de Turing », sur l’incroyable destin du mathématicien qui a déchiffré Enigma durant la 2e Guerre mondiale. « Sur neuf spectacles, on a quatre productions suisses, dont deux jurassiennes », souligne fièrement Marie-Claire Chappuis. « La machine de Turing » aurait d’ailleurs dû être jouée en octobre 2020, finalement repoussée en raison de la crise sanitaire… dont les nouvelles restrictions font craindre le pire au monde culturel. « C’est difficile à vivre, on espère toujours que ça ira mieux et en fin de compte rien n’est certain. On se met dans une dynamique de travail où on prévoit une deuxième partie de saison, tout en sachant qu’elle peut être remise en question à tout moment », déplore la directrice du CCDP.