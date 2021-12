Sophie Lüthi quitte le conseil communal de Saignelégier

Le Conseil communal de Saignelégier perd l’une de ses membres. L’adjointe au maire Sophie Lüthi a annoncé vendredi sa démission via un communiqué. Selon elle, les conditions actuelles l’empêchent de remplir correctement son mandat. Elle précise ne pas pouvoir donner davantage de précisions étant tenue au secret de fonction.

Contacté, le maire Vincent Wermeille prend acte de cette décision. Il évoque un soucis de disponibilité. Selon lui « on demande pas mal à l'adjointe et il fallait qu'elle soit plus disponible pour 2022 ». /comm-ami-mmi