Sapins en pot pour Noël écolo

À côté des cadeaux sous le sapin, un pot. Depuis cette année, Steeve Schaffner loue des sapins en pots pour les fêtes. Le forestier bûcheron indépendant de Soyhières est déjà content du succès avec une quarantaine de sapins qui ont trouvé preneur. Les clients ont été séduits par la démarche écologique. Les arbres pourront en effet être replantés après les fêtes. Steeve Schaffner admet que certains sapins ne pourront pas être replantés si leurs « vacances » se passent mal. Le choc entre l’extérieur et l’intérieur avec notamment des chauffages au sol peut être problématique mais si l’arbre est hydraté comme il faut et que quelques règles sont suivies, il devrait pouvoir retrouver la terre. Steeve Schaffner voit plusieurs avantages avec cette méthode : « le sapin va rester vert et ne vapas perdre d’aiguille. ça va sentir la forêt dans le salon. De plus, il sera possible de le replanter et de le réutiliser ensuite. »