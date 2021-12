Des glissades à cause de la neige au-dessus de Glovelier

Des dégâts sur les routes enneigées. Vers 9h15 samedi matin, une automobiliste a perdu la maîtrise de sa voiture entre St-Brais et Glovelier, au lieu-dit « La Morée ». La police cantonale jurassienne précise que la voiture a glissé sur la route enneigée et a heurté un véhicule à l’arrêt pour les besoins du trafic.



Quelques minutes plus tard, un autre accident s'est produit à une centaine de mètres en dessous de la carrière. Un automobiliste a freiné en voyant plusieurs véhicules arrêtés sur les deux voies à cause de l'accident qui venait de se dérouler. Il a perdu la maîtrise de sa voiture suite à ce freinage et a dévié sur la voie opposée. Il a percuté un véhicule qui arrivait en sens inverse, précise la police cantonale.



Enfin, vers 10h, dans l'autre descente sur Glovelier, depuis Saulcy, une automobiliste a aussi perdu la maîtrise de sa voiture sur la route enneigée. Le véhicule a terminé sa course contre la barrière située sur le côté gauche de la chaussée.



Ces accidents n'ont fait aucun blessé. Le trafic a été perturbé pendant environ deux heures entre St-Brais et Glovelier. /comm-lbe