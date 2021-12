Expérience professionnelle et humaine au Bénin

En stage, elles ont eu le béguin pour le Bénin. Trois apprenties et un apprenti de troisième année de l’école des métiers de la santé et du social de Delémont ont passé deux mois et demi dans le pays d’Afrique de l’Ouest. Léa Chapuis et Ana Murta ont travaillé dans un hôpital alors qu’Ophélie Braillard et Alexis Neukomm était dans un foyer d’accueil pour jeunes filles en rupture sociale. Rentrées il y a une semaine, les trois jeunes filles ont partagé leur expérience à RFJ. Ana et Léa sont en études d'assistantes en soins et santé communautaire (ASSC). Ana explique tout d’abord les différences notables avec la Suisse :