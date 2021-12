Flashé à 164km/h au lieu de 100 sur l’A16

La police cantonale jurassienne a fait le point lundi sur les infractions à la circulation routière commises durant le mois de novembre dans le canton. Dans son communiqué mensuel, elle dénombre 4’380 contrôles par radar mobile, et un peu moins de 3’000 par radar semi-stationnaire. Au total, onze automobilistes ont fait l’objet d’un rapport pour infraction grave. Une personne a notamment été flashée à 164 km/h sur l’A16 dans un secteur limité à 100 km/h entre Courrendlin et Delémont. La police cantonale indique également que neuf conducteurs étaient en état d’ébriété au volant, huit conducteurs en état d’ivresse qualifiée et un sous l’effet de produits stupéfiants. /comm-cer