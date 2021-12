Une navette pour redynamiser la vieille ville

Cette nouvelle « Ligne 3 » peut surtout profiter aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Les commerçants espèrent aussi revoir une clientèle pour qui venir en vieille ville était compliqué. « La rotation proposée par la commune avec une navette toutes les 15 minutes ainsi que la localisation des arrêts font vraiment sens pour nous. On y est extrêmement favorable », renchérit le président du Groupement des commerçants de la Vieille Ville de Delémont Pierre-Nicolas Jakubczak. La volonté est aussi écologique avec l’espoir de diminuer le nombre de voitures en vieille ville. « Cela va y contribuer. Le but est que les gens stationnent dans une partie de la ville où il y a un parking souterrain puis empruntent la navette. On espère atteindre cet objectif, d’autant plus en été quand il y a davantage de CO2 », relève Ernest Borruat, conseiller communal en charge de l’urbanisme et de l’environnement. La navette électrique, pas encore livrée, arrivera en février prochain. Le prix est censé rester attractif : 1 franc pour une heure quelque soit le nombre de trajets, 2 francs pour la journée. /jpi-vja