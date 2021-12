L’expérience et la jeunesse convoitent la mairie de Soubey

L’arrivée d’un nouveau chef à la mairie de Soubey n’est plus qu’une question de jours. Jean-Marie Houlmann et Christophe Noirjean briguent le poste de maire de la commune franc-montagnarde pour remplacer le démissionnaire Vincent Steulet. L’élection complémentaire se tient ce dimanche 19 décembre. A l’approche du scrutin, les deux candidats dévoilent leurs motivations et leurs ambitions.







Ficeler les dossiers en cours

Jean-Marie Houlmann a de la bouteille. A 69 ans, ce chauffeur à la retraite en est à sa troisième législature au Conseil communal de Soubey. Après 13 années passées sein de l’exécutif du village, il reste encore du pain sur la planche. « On a des dossiers clés comme la troisième et dernière étape de la réfection des chemins [pédestres] ainsi que l’interconnexion d’eau car même si nous disposons de nos propres sources, nous avons besoin d’eau en période de sécheresse », explique Jean-Marie Houlmann. Le natif de Soubey s’est donc lancé dans la course à la mairie pour ficeler les projets en cours. « Il me reste une année et j’ai envie de la finir correctement en suivant tous ses dossiers ».

De nouvelles élections communales se profilent à l’automne prochain. Si Jean-Marie Houlmann convoite le siège de maire cet hiver, il ne compte pourtant pas faire de vieux os à la tête de l’exécutif communal. Pour lui, « il est hors de question » de s’engager sur le long terme. Un point de vue qui ne souffre aucune contradiction, selon le candidat. Jean-Marie Houlmann voit plutôt un problème chez son adversaire, Christophe Noirjean. « Il faut déjà fonctionner comme conseiller avant de prétendre à la mairie, lâche le chauffeur à la retraite. Mais si c’est moi qui suis élu, j’espère qu’il prétendra à être conseiller et la porte lui est grande ouverte ».