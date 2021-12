Le prix des domaines agricoles en légère hausse dans le Jura

Les prix des domaines agricoles continuent de s’apprécier dans le Jura. D’une manière générale, ils sont stables ou en légère augmentation, selon un communiqué transmis mardi. Le Service de l'économie rurale a procédé à la mise à jour des statistiques des prix des immeubles et entreprises agricoles conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit foncier rural. Les résultats donnent un aperçu du marché jurassien dans le domaine. Ces cinq dernières années, les entreprises agricoles et immeubles agricoles bâtis ont été vendus en moyenne 2.17 fois leur valeur de rendement contre 2.15 précédemment. Un domaine se vend ainsi près de 7.9% plus cher en moyenne qu’il y a cinq ans. La statistique recense 30 ventes sur la période de 2016 à 2021. A noter que les reprises dans un cadre familial ne figurent pas dans les calculs présentés, car elles sont usuellement opérées à la valeur de rendement ou à la valeur des dettes. /comm-emu