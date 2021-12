Une habitante de Courfaivre comme première citoyenne de la commune de Haute-Sorne

L’entier du bureau du Conseil général a été élu par acclamation hier soir. Agnès Veya sera accompagnée par Michel Lando (UDC et AB) à la première vice-présidence, Julien Meier (PDC et RC) à la deuxième vice-présidence, Luigi Viesti (PDC et RC), comme premier scrutateur, et Ouarda Mahmoudi (HSA) comme deuxième scrutatrice. /vja