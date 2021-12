L’eau pourrait relier les districts de Porrentruy et Delémont

Comment assurer durablement l’alimentation en eau des communes du district de Porrentruy ? Le syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) a fait le point sur le sujet mercredi soir à Lugnez. Les délégués y étaient réunis en assemblée générale. Eric Gerber, maire de Veldnlicourt et membre du comité du SIDP en charge des eaux en a profité pour faire le point sur l’avancement du projet de reprise par le SIDP du réseau d’eau A16. A ce jour, seule la commune de La Baroche n’est pas encore connectée au réseau d’eau du SIDP. Elle devrait l’être l’année prochaine. Une étude pour un avant-projet de raccordement a été menée cet été. Les résultats seront transmis prochainement, a informé le comité mercredi soir.

Eric Gerber a également évoqué un possible raccordement entre le réseau du SIDP et celui de la commune de Haute-Sorne. « La commune de Haute-Sorne a dû, dans le cadre de son plan général d’alimentation en eau, étudier la possibilité d’une interconnexion suprarégionale. Suite à quoi une rencontre tripartite a eu lieu entre les autorités de Haute-Sorne, l’office cantonal de l’environnement et le SIDP » explique Eric Gerber. Une étude a ensuite été menée. Elle prévoirait de connecter les deux réseaux à l’aide d’une conduite qui contournerait Glovelier. « L’étude est en cours de chiffrage, précise Eric Gerber. Mais le canton pourrait autoriser un tel projet à être subventionné à hauteur de 80%. Il y a un réel intérêt cantonal. Certaines régions d’Ajoie présentent des faiblesses au niveau de l’approvisionnement en eau, surtout en périodes de fort étiage. Un raccordement suprarégional permettrait d’assurer une alimentation en eau pour les décennies à venir » explique Eric Gerber.





Un groupe de travail pour dessiner la future gouvernance du SIDP

Le SIDP s’est également penché sur l’avenir de sa gouvernance. Le syndicat souhaite repenser sa manière de fonctionner en vue de la prochaine législature. La manière actuelle de fonctionner a atteint sa limite aujourd’hui, avec des missions de plus en plus nombreuses et complexes. Un groupe de travail « gouvernance » sera constitué prochainement. Huit personnes issues des communes du SIDP le composeront. Elles participeront à 3 ou 4 séances de travail en collaboration avec le bureau d’audit BDO. L’objectif est d’établir un modèle de gouvernance qui sera soumis ensuite aux délégués du SIDP à l’automne 2022 et qui pourra entrer en fonction pour la nouvelle législature.





Il reste deux tiers des moloks à installer dans le district

Le point a également été fait sur l’installation des moloks dans les communes du SIDP. Le maire de Boncourt Lionel Maître a fait l’état des lieux mercredi soir. A ce jour, 60 moloks ont déjà été installés, il en reste 120 autres. Des oppositions bloquent le processus dans trois communes. Tandis qu’à Boncourt, les moloks devront repasser devant l’assemblée communale.

L’objectif du SIDP est d’équiper toutes les communes d’ici la fin de l’année 2022, sauf Porrentruy. 60 moloks doivent être installés dans le chef-lieu, sur environ 25 sites différents. Le processus a de fortes chances de rencontrer des oppositions, a confié Gregory Pressacco, responsable technique du SIDP. /tna