Les réunions privées seront limitées dans le Jura

La situation sanitaire reste préoccupante à l’approche des fêtes de fin d’années. Le Gouvernement jurassien annonce ce mercredi que la limitation des rassemblements privés à l’intérieur sera prolongée jusqu’au 24 janvier 2022. D’ici là, il ne sera pas possible de se réunir à plus de 10 personnes sans certificat Covid, et jusqu’à 30 si les participants sont guéris, testés ou vaccinés. Les enfants de moins de 16 ans restent considérés comme au bénéfice d’un certificat.

L’exécutif jurassien appelle la population à la prudence, et au maintien des gestes barrière. Il souligne que ces mesures sont cantonales et que la Confédération peut décréter des restrictions plus contraignantes.





Prise de rendez-vous via le guichet virtuel

Comme annoncé, toutes les personnes vaccinées ou guéries de la maladie depuis six mois au moins peuvent bénéficier de la dose de rappel dès ce mercredi. Le Gouvernement assure que toutes les personnes immunisées avant la fin du mois de juin auront l’occasion de s’inscrire pour recevoir la 3e dose d’ici la fin de l’année. Il ajoute qu’il est désormais possible de prendre rendez-vous via le guichet virtuel et de choisir l’endroit où l’on souhaite se rendre. Les inscriptions via la hotline cantonale (032 420 99 00) restent possibles. /comm-vja