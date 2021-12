Les talents en vitrine au Théâtre du Jura

Le Théâtre du Jura plutôt que le placard… Trois films réalisés par des élèves d’écoles de la région seront présentés ce jeudi dans l’institution jurassienne, à Delémont. Ces productions avaient été réalisées durant le printemps 2020 et n’ont pas pu être diffusées comme souhaité en raison de la pandémie. Jeudi, dès 19h, le public pourra donc découvrir au TDJ « Dessine-moi un ballon », création des élèves de Courtételle, « On sera vieux en 2080 », un film de « A part entière » et « Le Mur » de l’option social-théâtre et de la section SAE musique de l’école de culture générale. D’après Camille Rebetez, responsable de la Médiation culturelle au Théâtre du Jura, ce rendez-vous démontre l’importance que l’institution accorde à l’émulation dans les écoles et au développement des jeunes talents de la région. /mle