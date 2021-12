Moins de fuites d’eau potable dans le Jura

Les réseaux d’eau potable du canton du Jura ont rattrapé une bonne partie de leur retard en termes de renouvellement de conduites. C’est ce qui ressort du plan sectoriel des eaux qui a été dévoilé en fin de semaine dernière par le Gouvernement jurassien. Le document fixe notamment pour objectif de réduire les pertes dans les réseaux d’eau potable, un secteur qui relève de la compétence des communes ou de syndicats.

Le Jura affichait un taux de fuites de 27% en 2012, soit près du double de la moyenne suisse. Pas moins de 35 réseaux jurassiens présentaient une proportion de plus de 20%. Le taux de fuites ne se situait plus qu’à 16% en 2019 pour une moyenne nationale de 13%. Quinze réseaux se situent toujours au-dessus de 20% et certaines conduites affichent encore l’âge respectable de 80 ans. Le canton du Jura a ainsi opéré une phase de rattrapage, comme l’explique Christophe Badertscher, responsable de domaine à l’Office cantonal de l’environnement :