Deux blessés légers sur la route en Ajoie

Un accident de la circulation s'est produit entre Courchavon et Porrentruy jeudi peu avant 13h30. Un usager de la route a perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe à droite pour une raison que devra déterminer l'enquête, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Il est entré en collision avec une voiture qui arrivait normalement en sens inverse. Les deux automobilistes ont été légèrement blessés et ont été emmenés en ambulance à l’hôpital à Delémont. Cet accident a nécessité l’engagement des pompiers du Centre de renfort de Porrentruy, du service des Ponts et chaussées, de la police municipale de Porrentruy, ainsi que la gendarmerie jurassienne qui a procédé au constat d’usage. La route a été fermée durant plus de deux heures et une déviation a été mise en place. /comm-emu