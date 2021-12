L’opération « sapin solidaire » est lancée

Une réalité jurassienne aussi

Il n’y a pas qu’aux quatre coins du monde que les enfants ont besoin d’aide et de soutien. Dans notre région aussi, de nombreux cas de violence, de harcèlement ou encore d’abus sont constatés. C’est ce qu’a révélé jeudi matin Emmanuelle Monnot Gerber, présidente de l’association interprofessionnelle d’intervenants en matière de maltraitance des mineurs. Selon elle, la société a évolué. Aujourd’hui, la population est davantage sensibilisée et les interventions sont donc plus fréquentes que par le passé. Emmanuelle Monnot Gerber affirme qu’aujourd’hui « on tire plus vite la sonnette d’alarme ». Elle souligne que les moyens existent pour aider les jeunes Jurassiens, notamment à l’école. La clé du problème, c’est d’oser franchir le pas et de pointer du doigt des comportements inadéquats, selon elle. /mle