Le pot commun de la péréquation financière a gonflé dans le Jura

La crise liée au Covid-19 ne plombe pas la péréquation financière 2022 dans le Jura. 13 communes contributrices verseront 5,5 millions de francs à 40 communes bénéficiaires en 2022. C’est près de 1,4 million de plus qu’en 2021, et 1,3 million de plus qu’en 2020. Ce système de solidarité a pour but de permettre aux collectivités qui encaissent moins d’impôts de disposer des ressources nécessaires pour accomplir leurs tâches sans devoir appliquer une fiscalité trop lourde. « Malgré la pandémie de coronavirus, on constate que d’une manière générale les rentrées fiscales des communes les plus riches n’ont pas forcément baissé, même si d'autres touchent des contributions qui peuvent fortement varier d’une année à l’autre en vertu de ce système en perpétuel mouvement », explique le délégué aux affaires communales, Christophe Riat.