Pas de grand bain pour les bébés Covid

Les tout petits n’ont plus l’occasion de barboter. Les familles qui souhaitent bénéficier d’un cours d’éveil aquatique se heurtent à une offre inexistante dans le Jura depuis le début de la pandémie. En mars 2020, les piscines ont fermé leurs portes et certaines d’entre elles n’ont toujours pas rouvert au public.





Piscines chauffées encore fermées

« Pour donner des cours aux jeunes enfants, il faut une eau entre 30 et 34 degrés… ce qui n’est pas le cas partout », explique Ariane Rais, qui donnait les cours pour bébés nageurs Minibulles, au centre Rencontres à Courfaivre. L’établissement d’accueil pour personnes en situation de handicap lui louait sa piscine, mais a préféré ne prendre aucun risque depuis mars 2020. La piscine est restée fermée au public, tout comme celle de l’Hôpital de Porrentruy, par exemple. Face à cette situation compliquée, Ariane Rais a été contrainte de tourner la page. Elle cherche aujourd’hui un nouveau travail. Les cours Minibulles sont derrière elle, contre son gré. En Ajoie, Agnès Charié reporte ses leçons d’éveil aquatique de semestre en semestre. Elle espère pouvoir retrouver les bambins autour de Pâques 2022… mais elle n’est sûre de rien. « C’est dommage, ces cours permettaient aux jeunes enfants de bouger, de se défouler », déplore la monitrice.





L’éveil aquatique a pourtant de nombreux bénéfices

Dans la famille Fleury, la maman Eliane remarque que sa petite dernière, qui a vu ses cours d’éveil aquatique avortés, a pris un peu plus de temps pour retrouver ses réflexes de bébé nageur : « Quand on a commencé les cours, elle était très débrouillarde, elle osait sauter dans l’eau. Mais quand les cours se sont arrêtés, il lui a fallu un peu de temps pour remettre la tête sous l’eau par exemple. » Eliane remarque que ses aînés, qui ont été des bébés nageurs pendant plusieurs années, sont aujourd’hui comme des petits poissons : « Ils nagent sans brassards. En tant que parent, ça nous enlève un stress de savoir que les enfants savent se débrouiller dans l’eau. » Outre ces considérations pratiques, l’ancienne monitrice Ariane Rais déplore la perte d’un moment de bien-être et d’échange : « Les cours permettaient à l’enfant de découvrir des sensations différentes, dans une eau bien chaude. Et cela créait une belle complicité entre les bébés et leurs parents. »





Avenir incertain

Pour le moment, difficile de dire quand les cours pour bébés nageurs pourront reprendre dans le Jura, que ce soit auprès de l’Université populaire ou lors de leçons privées. La piscine de Boncourt annonce toutefois des cours dès janvier 2022. Mais ils risquent d’être victimes de leur succès face à l’attente exprimée par de nombreux parents, qui veulent (re)trouver le plaisir des baignades avec bébé. /cto