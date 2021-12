Deux Taignons à la tête de l’Etat jurassien

L’élue PDC des Enfers, Amélie Brahier, a été nommée à la première vice-présidence par 45 voix. Le siège devait revenir à son collègue de parti, Stéphane Theurillat, mais le Bruntrutain a renoncé pour des raisons professionnelles. Enfin, la deuxième vice-présidence sera occupée par Pauline Godat. La députée verte du Bémont n'a recueilli que 31 voix. Treize bulletins blancs, deux nuls et treize voix éparses ont été comptabilisés. Certains députés n'ont manifestement pas apprécié le discours de présentation du président du groupe Vert-es et CS-POP, Baptiste Laville, qui est revenu sur l'adaptation du tournus de la présidence du Parlement il y a quelques années.

Par ailleurs, le législatif cantonal a porté Bernard Varin (PDC/53 voix) et Leïla Hanini (PS/46 voix) aux fonctions de scrutateurs, ainsi que Ivan Godat (Vert et CS-POP/46 voix) et Blaise Schüll (PCSI et Vert'lib/52 voix) comme scrutateurs suppléants.





David Eray à la tête du Gouvernement

Le Parlement jurassien a également élu David Eray à la présidence du Gouvernement. Le ministre taignon de l’environnement a obtenu 36 suffrages sur 59 valables. Vingt bulletins blancs ont été enregistrés et deux nuls. Il faut remonter à 1995 et à l’élection de Pierre Kohler pour retrouver un score aussi faible. Son collègue PLR et ministre de la santé, Jacques Gerber, a été nommé à la vice-présidence de l’exécutif cantonal pour 2022 avec 52 voix.