Les centres de vaccination ouverts entre les fêtes

Les Jurassiennes et Jurassiens pourront se faire vacciner contre le Covid pendant la période des fêtes. Le Gouvernement indique lundi dans un communiqué que les différents centres cantonaux resteront ouverts du 27 au 30 décembre. Il souligne que des places sont encore disponibles, notamment à Delémont. L’exécutif ajoute que la situation sanitaire demeure inquiétante. Il appelle à la « responsabilité et à la solidarité de toutes et de tous ». « Une présence sur le terrain est prévue pour veiller au respect du nouveau cadre en vigueur », souligne le Gouvernement jurassien.

Dans la foulée des nouvelles décisions fédérales, les autorités ont, par ailleurs, procédé à des adaptations du dispositif cantonal. L’obligation de collecte des coordonnées est notamment abrogée pour les exploitants des établissements accessibles au public et les organisateurs de manifestations, qui réunissent simultanément jusqu’à 300 personnes dans le même espace intérieur et appliquant la règle des « 2G ». Le droit fédéral prévoit désormais le traçage uniquement pour les discothèques.

L’exécutif précise que la Confédération impose désormais la règle des « 2G » pour les manifestations privées de plus de 10 personnes à l’intérieur. La limite de ce type de rassemblements est fixée à 30 personnes et à 50 à l’extérieur. /comm-alr