Courgenay s’offre un terrain synthétique

La commune de Courgenay place un cadeau sous le sapin de Noël du FC Ajoie-Monterri. Elle va débloquer 1,3 million de francs pour créer un terrain de football synthétique. La décision a été prise lundi soir lors d’une assemblée communale. Le crédit a été accepté par près de 60% des citoyens présents. Le vote s’est tenu à bulletin secret. Cette surface artificielle va voir le jour à la place de l’actuelle terrain de football du village ajoulot. Ce terrain synthétique répondra aux normes de la 1re Ligue. Les travaux devraient être lancés l’été prochain et s’étendre sur quatre mois. « Il nous fallait une mise aux normes du terrain actuel. On n’avait pas l’obligation de partir sur du synthétique. Mais je crois que pour le district ajoulot c’était une nécessité. Courgenay est précurseur, on s’en réjouit », relève le conseiller communal en charge du sport Mathieu Cerf.