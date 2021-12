Les aides Covid encore floues pour 2022

Plusieurs secteurs économiques tremblent à nouveau avec l’entrée en vigueur des nouvelles mesures sanitaires. La « 2G » et plus encore la « 2G+ » font craindre de nouvelles baisses de chiffres d’affaires, ce qui relance la question des aides économiques. Entreprises, hôtellerie-restauration et autres secteurs d’activités de loisirs peuvent toujours prétendre aux RHT et allocations pour perte de gain, ainsi qu’au dispositif des cas de rigueur qui a été dernièrement prolongé par la Confédération jusqu’au 31 décembre. Le Canton du Jura avait, lui, pris le risque d’indemniser les acteurs dans le besoin sur l’ensemble de l’année comptable 2021, un risque désormais couvert alors que le délai fédéral courait initialement jusqu’en juin dernier seulement.





« On va essayer de presser la Confédération »



Mais le 31 décembre, c’est déjà demain et l’économie va donc avancer à l’aveugle début 2022. Problème : janvier et février promettent d’être difficiles avec le spectre du variant Omicron qui menace potentiellement l’économie si la « flambée » se poursuit. Une ordonnance fédérale baptisée « Cas de rigueur 2 » pour l’an prochain est bien en préparation au niveau fédéral mais les cantons ne seront consultés qu’à partir du 7 janvier. « C’est un peu le problème du fédéralisme et du processus politique qui prend un petit peu de temps. Au niveau du canton, on va essayer de presser la Confédération pour qu’elle amène des réponses claires et précises ces prochaines semaines », s’impatiente Lionel Socchi du Service de l’économie et de l’emploi. Beaucoup de questions subsiste autour de ces « Cas de rigueur 2 ». Quels secteurs seront concernés ? L’industrie va-t-elle rentrer dans le dispositif ? Quelles parts de financement entre cantons et Confédération ? Les contours restent flous. « On se dirige vers un système plus uniforme dans toute la Suisse et qui permettrait d’indemniser les secteurs particulièrement touchés sur une base mensuelle et non plus annuelle comme c’est actuellement le cas », avance seulement Lionel Socchi.





Les nouvelles restrictions pourraient relancer les demandes d'aides



Un système donc un peu plus flexible. Difficile aussi de prédire dès maintenant si les nouvelles restrictions vont entraîner une explosion des demandes d’aides, mais les craintes sont là. « On a actuellement quelques demandes de renseignements de personnes qui s’inquiètent pour l’évolution de leurs activités. Ce sont surtout la restauration, l’événementiel, les activités de loisirs, fitness et autres. Ces secteurs-là devraient être ciblés dans la nouvelle ordonnance », confie le délégué à la promotion économique. Le Canton du Jura a enregistré jusqu’à présent un peu plus d’un millier de demandes pour cas de rigueur depuis le début de la crise, dont près de 60% concernent l’hôtellerie-restauration. Les demandes avaient cependant nettement ralenti depuis la rentrée. L’autre inconnue concerne le remboursement des prêts Covid, censé débuter en mars prochain. Le canton verrait là aussi d’un bon œil que ce délai soit repoussé. « Recevoir d’une main pour devoir rembourser de l’autre ne serait pas très logique », conclut Lionel Socchi. /jpi