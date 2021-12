EDJ n’absorbera pas la hausse du prix du gaz

La spectaculaire hausse du prix du gaz, phénomène mondial, se répercutera bien dans le Jura sur la facture des clients. Les actionnaires d’Energie du Jura ont rejeté la demande de la Ville de Delémont de dissoudre les réserves de l’entreprise afin d’absorber cette hausse des prix. « Ils ont ainsi suivi la recommandation du conseil d’administration qui juge irresponsable la demande de la Ville de Delémont, car elle ne respecte pas le cadre légal et mettrait en péril l’existence de l’entreprise à moyen et long terme », explique EDJ dans un communiqué diffusé mardi soir. La présidente du Conseil d’administration Véronique Gigon a aussi déploré « l’absence d’approche constructive de la Ville de Delémont ». Energie du Jura avait préalablement annoncé fin octobre qu’elle prendrait à sa charge l’entier de l’augmentation du prix du gaz pour le mois de novembre, un geste envers ses clients qui génère selon elle un manque à gagner de plus d’un demi-million de francs. /comm-jpi