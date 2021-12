Un parfum de cannabis qui pique les Prévôtois

L’entreprise exploitante, IMAZUT Sàrl, devra donc agir. Les autorités de Moutier lui ont donné jusqu’à la fin de l’année pour mettre en place des mesures qui doivent limiter le dégagement d’odeurs. Suivra à la mi-janvier une nouvelle rencontre qui incluera cette fois-ci les instances cantonales, notamment les offices du travail et de l'environnement.





Un phénomène nouveau



La culture légale de CBD est un phénomène relativement nouveau à Moutier. Les autorités ont découvert mercredi matin l’ampleur de la culture, qui représenterait un à deux hectares de plantation selon les observations. Notez qu’une deuxième exploitation de CBD avait pris ses quartiers à la verrerie de Moutier en janvier dernier sous le nom de BioNEXX Farm. Une exploitation plus petite, 250 mètres carrés selon son responsable contacté mercredi. Et jamais de problèmes d’odeurs grâce à un système de filtres et de ventilation. Malheureusement pour BioNEXX Farm, tout avait été dévasté par les inondations de juin dernier, et plus rien n’a été cultivé depuis.







Pas d'infractions constatées



La police cantonale bernoise n’a pas reçu de plaintes ou dénonciations formelles à propos des odeurs de cannabis à Moutier. S’agissant de l’exploitation à proprement parler, un contrôle de la teneur en THC - principale molécule active du cannabis - a été effectué au mois de juin dans les deux entreprises qui étaient alors actives. Aucune infraction n’avait été observée. /oza