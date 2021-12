Une année 2022 chargée pour Elisabeth Baume-Schneider

Elisabeth Baume-Schneider s’apprête à vivre une année intense en 2022. Comme annoncé cette semaine, la conseillère aux Etats jurassienne va présider la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie (CEATE). Cet organe est notamment chargé d’élaborer la stratégie de lutte contre le réchauffement climatique. La sénatrice socialiste occupera aussi la deuxième vice-présidence de la chambre des cantons. Par ailleurs, elle est en lice pour la vice-présidence du Parti socialiste suisse. L’élection est prévue lors du prochain congrès du PS, le 5 février 2022.





Une répartition teintée d’équilibres divers

La présidence d’une commission constitue un poste clé sous la coupole fédérale. Les différents sièges sont répartis en fonction de la force politique des partis. Ces derniers décident ensuite qui prend quelle présidence, selon Elisabeth Baume-Schneider. « C’est vrai que j’ai eu de la chance d’avoir des commissions intéressantes et importantes dès mon élection. Mais après je n’ai pas fait un travail de fond incroyable et je ne suis pas plus vertueuse que quiconque », souligne la conseillère aux Etats. D’après l’élue jurassienne, la répartition tient compte de différents équilibres tels que la représentation hommes-femmes ou celle des régions linguistiques.