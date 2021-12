Une voiture a pris feu hier après-midi peu après 16h30 entre la sortie de l’A16 et Bassecourt. Le véhicule dégageait déjà de la fumée à la sortie de l’autoroute. Le conducteur s’est alors arrêté sur le bas-côté et les quatre occupants ont pu sortir sans encombre. La voiture s’est alors totalement embrasée et le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers de Haute-Sorne. L’incident est vraisemblablement d’ordre technique selon la police. /comm-jpi