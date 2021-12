Pour une communication plus directe entre les autorités et la population

Les autorités doivent pouvoir communiquer plus facilement avec les citoyens. Le député PLR Gabriel Voirol a récemment déposé un postulat allant en ce sens au Parlement jurassien. Son texte demande au Gouvernement d’étudier la pertinence de développer une application mobile qui permettrait d’envoyer directement des notifications aux personnes qui le désirent. Tant les communes que le canton pourraient utiliser un tel service, selon l’élu de Porrentruy.

Pour Gabriel Voirol, l’objectif n’est pas de se subsister aux médias. « C’est plutôt pour informer qu’il y a quelque chose qui se passe. Ça doit susciter l’intérêt d’aller consulter les médias », souligne le libéral-radical. Le député estime qu’un tel outil serait particulièrement adapté pour faire passer un message court et simple ou pour rappeler un événement. Gabriel Voirol donne l’exemple des actions participatives. « Je côtoie beaucoup de personnes qui me disent : si j’avais su, j’aurais participé ou j’aurais donné mon avis. Et souvent, c’est trop tard », explique le parlementaire.

Le Bruntrutain estime qu’une telle application s’inscrirait pleinement dans le projet de cyberadministration du canton du Jura. /alr