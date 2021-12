Se balader tout en respectant la nature

Diverses règles sont donc à respecter lors des balades dans la nature, à savoir qu’il faut respecter les zones de tranquillité et les sites de protection de la faune, rester sur les sentiers balisés et suivre les itinéraires recommandés, de même qu’il est important d’éviter les lisières et les surfaces non enneigées car ce sont les endroits où les animaux vont rechercher en premier de la nourriture, et il est demandé de tenir son chien en laisse. Lucas Wolfer détaille les recommandations :