Une période faste pour les bouchers

Les bouchers n’ont pas compté leurs heures pour préparer divers plateaux de fondues chinoises et pâtés en croûte. En cette période de Fêtes, les artisans de la région ont eu du travail pour assurer les différentes commandes des clients. C’est le cas notamment à la boucherie-traiteur Nyffeler à Moutier. Le directeur reconnaît qu’il n’a pas eu beaucoup de temps pour se reposer ces derniers jours. Mais une quantité de travail qui est connue et faite avec plaisir et passion. Pour préparer Noël, le directeur André Nyffeler, n’as pas eu besoin d’engager plus de personnel, il peut compter sur la disponibilité de ses employés et le coup de main de quelques amis ou membres de la famille. Et avec la pandémie, il remarque qu’il y a une grande quantité de commandes :