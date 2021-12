Covid et intempéries : année touristique mitigée

Adaptation : c’est le mot de l’année pour Jura & Trois-Lacs. La faîtière touristique tire un bilan en demi-teinte de cette année 2021 marquée une nouvelle fois par le Covid. Mais un record a quand même été battu au niveau du nombre de nuitées dans l’hôtellerie entre avril et octobre. Par contre les campings ont été boudés cet été en raison de la météo maussade. Et le reste de l’année reste moyen car le tourisme d’affaire a été mis de côté à l’heure du télétravail et des restrictions de voyage. Le directeur de Jura & Trois-Lacs Jérôme Longaretti tire le bilan de l’année touristique de l’Arc jurassien :