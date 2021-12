Le PLR veut dépoussiérer la loi sur les auberges

La loi sur les auberges serait obsolète selon le PLR jurassien. Le parti a récemment appuyé une motion déposée au Parlement par le député Alain Schweingruber. Ce dernier demande à l’exécutif de remanier, voire refondre complètement la loi sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques. Il pense que le texte actuel peut constituer des « freins à la reprise des établissements ». Selon la loi, qui date de la fin du siècle dernier, une patente n’est délivrée que pour un site précis. L'élu pense que cette disposition n’est plus opportune et peut refroidir des investisseurs qui veulent reprendre plusieurs biens dans une même localité, par exemple un hôtel et un restaurant à des adresses différentes, mais exploités de manière complémentaire.

Dans cette motion, Alain Schweingruber se demande aussi si l’octroi d’autorisation pour des cantines de place de sport ou l’organisation de manifestations dansantes ne devrait pas être du ressort des communes plutôt que de l’Etat. Il se pose la même question pour le dépassement de l’horaire légal qu’il estime être une réalité plutôt locale que cantonale. /vja