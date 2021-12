Rétro 2021 : l’inauguration du Théâtre du Jura (2/10)

C’est parti pour un coup d’œil dans le rétroviseur à l’occasion des fêtes. Durant toute la semaine, RFJ vous propose de revivre les moments les plus marquants de l’année. Du côté de la culture, 2021 a été marquée par l’avènement du Théâtre du Jura. On pourrait même évoquer l’inauguration de la décennie, tant cette nouvelle infrastructure dédiée aux arts de la scène à Delémont était attendue de longue date. L’ouverture de ce nouvel écrin s’est déroulée sur plusieurs jours au mois d'octobre, permettant ainsi aux officiels et au public de s’approprier les lieux. Levée de rideau avec Nancy Chapuis :