Rétro 2021 : la promotion du HC Ajoie (1/10)

C’est parti pour un coup d’œil dans le rétroviseur à l’occasion des fêtes. Durant toute la semaine, RFJ vous propose de revivre les moments les plus marquants de l’année. On démarre cette série avec la promotion du HC Ajoie en National League. Les Jurassiens ont terrassé Kloten en finale des play-off de Swiss League, avec un 6e acte un peu fou le 28 avril. Mené 4-2, le HCA est revenu au score avant de décrocher le graal en prolongations. Séquence souvenirs et émotions à retrouver ci-dessous, avec notamment le Québécois Philip-Michaël Devos qui évoquait le feuilleton du printemps et la signature d’un contrat valable en National League avec Kloten :