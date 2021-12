De la pluie plutôt que de la neige pour les vacances

Les skis, les luges et les bobs restent au galetas en cette fin d’année. La neige a fondu ces derniers jours et il est aujourd’hui impossible de pratiquer les traditionnels sports d’hiver dans le Jura. En cette période de vacances, les familles et les vacanciers de tous horizons doivent donc trouver des alternatives pour occuper des journées pluvieuses. Les offres ne manquent pas dans la région. De nombreuses activités en intérieur sont prises d’assaut. /mle