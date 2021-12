Rétro 2021 : un 100m suisse historique (5/10)

C’est parti pour un coup d’œil dans le rétroviseur à l’occasion des fêtes. Durant toute la semaine, RFJ vous propose de revivre les moments les plus marquants de l’année. Tokyo 2020, surnommés les « Jeux olympiques de la pandémie » ont été le théâtre de quelques-uns des plus beaux moments de l’histoire du sport suisse cet été au Japon. Parmi eux, le 100 mètres dames a marqué un double exploit. Mujinga Kambundji et Ajla Del Ponte se sont qualifiées pour la finale le 31 juillet. Jamais avant elles une Suissesse n'avait atteint une finale olympique en sprint. Emilie Muhmenthaler était dans le stade au Japon pour suivre cette course :