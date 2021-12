De la nourriture 100% suisse pour les vaches et moutons issus du bio

Les vaches, porcs et moutons issus du bio ne pourront bientôt plus être nourris qu’avec des aliments 100% suisses. Une nouvelle réglementation concernant les animaux de rente va, en effet, entrer en vigueur le 1er janvier. Concrètement, il ne sera plus possible d’importer des céréales ou des plantes fourragères pour donner à manger au bétail. Cette réforme a été décidée il y a quelque temps déjà par l’assemblée des délégués de BioSuisse. Elle a notamment été mise en place pour des questions environnementales.

Selon le co-président de BioJura, Joan Studer, cette nouvelle mesure devrait légèrement renchérir le coût de production des produits bio comme la viande ou le lait. Elle ne suscite toutefois pas vraiment d’inquiétudes particulières, selon le responsable. « Dans la région, le niveau d’auto-approvisionnement en fourrage est relativement élevé. Il y aura certes un impact, mais pas un chamboulement. Certaines exploitations avec un mode de production un peu plus intensif devront peut-être faire quelques adaptations pour assumer cette hausse des prix », souligne Joan Studer. /alr