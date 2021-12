Les directeurs romands de la santé veulent des adaptations pour freiner Omicron

Le variant Omicron préoccupe les directeurs romands de la santé. Le ministre jurassien de la santé Jacques Gerber s'est entretenu avec ses homologues jeudi matin. Lors d’une conférence, les directeurs romands de la santé ont estimé que des mesures devaient être prises pour éviter d'être submergé par une nouvelle vague de contaminations. Depuis plusieurs jours, la Suisse atteint des nombres records en terme de nouveaux cas de coronavirus. Les hospitalisations restent pour le moment contenues, mais selon Jacques Gerber, ministre jurassien de la santé, on manque de recul sur le variant Omicron et sa potentielle dangerosité.





Omicron à la loupe

Les directeurs romands de la santé souhaitent que le Conseil Fédéral opère un suivi beaucoup plus rapproché de la situation sanitaire, afin de comprendre la potentielle dangerosité de Omicron. « Si ce nouveau variant n’amène pas beaucoup de patients dans nos hôpitaux, ce ne serait pas forcément approprié de confiner la société », ajoute-t-il.

A l’heure actuelle, les directeurs romands de la santé ne jugent pas nécessaire de repasser en situation extraordinaire : « Le Conseil fédéral a consulté les cantons avant Noël, il a les moyens de prendre des décisions rapidement si la situation venait encore à se détériorer », précise le ministre jurassien de la santé.





Mesures en discussion

Les conseillers d’Etat romands en charge de la santé estiment que la crise peut à tout moment dépasser la seule dimension sanitaire. Le ministre jurassien Jacques Gerber craint que les services principaux (hôpitaux, pompier, police, etc) soient paralysés, ce qui nuirait au bon fonctionnement de la société. « On devrait fonctionner autrement, faire davantage appel à l’armée, recentrer du personnel sanitaire sur certains domaines urgents… ce genre de mesures est à considérer », selon Jacques Gerber. Et une autre mesure était aussi au cœur des débats de la conférence des directeurs romands de la santé ce jeudi : « Nous pourrions réduire la quarantaine de 10 à 7 jours… et nous pensons à la renforcer dans le milieu familial ou dans un ménage, parce qu’Omicron a un très fort potentiel de contagion », admet Jacques Gerber. Les conseillers d’Etats romands en charge de la santé souhaiteraient toutefois que cette décision émane du Conseil fédéral. Des discussions sont en cours. Une séance extraordinaire de la Confédération a d'ailleurs été annoncée pour vendredi. /cto