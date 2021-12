Rétro 2021 : le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 (8/10)

C’est parti pour un coup d’œil dans le rétroviseur à l’occasion des fêtes. Durant toute la semaine, RFJ vous propose de revivre les moments les plus marquants de l’année. C’était il y a 20 ans. Le 11 septembre 2001, des attaques terroristes d’une ampleur inédite ont touché les Etats-Unis. Des attentats diffusés en direct à la télévision. Le monde entier était alors plongé dans l’effroi et la stupeur face à ces images. Des images que l’on a revues en boucle en septembre dernier, lors des commémorations du 20e anniversaire des attentats.

Caroline Toussaint s’est retrouvée comme il y a 20 ans, sidérée par les rétrospectives, témoignages et autres documentaires :