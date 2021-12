Rétro 2021 : le certificat Covid-19 (7/10)

C’est parti pour un coup d’œil dans le rétroviseur à l’occasion des fêtes. Durant toute la semaine, RFJ vous propose de revivre les moments les plus marquants de l’année. Ce jeudi, retour sur un des thèmes les plus clivants de cette année Qu’on l’accepte ou non, il régule désormais une partie de nos vies depuis six mois. Inconnu et même insoupçonné l’an dernier, le certificat Covid a fait une entrée fracassante cette année. Depuis qu’il est là, il partage la société entre les guéris, vaccinés, testés et les autres. Plébiscité par les autorités, vertement décrié par ses détracteurs, le certificat Covid est, avec le vaccin, LE sujet de débat de l’année. La rétrospective de Jérémie Pignard :