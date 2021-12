Plus de 2'000 personnes sur le Défi Boldair

Succès total pour le Défi Boldair. La 2e édition ouverte en avril et qui s’est achevée le 30 octobre dernier a attiré plus de 2'000 participants dans le district de Delémont. Les adeptes de marche et de vélo ont pu découvrir les différents parcours, également de manière ludique grâce à une chasse aux points. Des tracés pour les enfants ont aussi vu le jour, avec des énigmes à résoudre.

Pour l’année 2022, les organisateurs vont remettre le couvert en voyant plus grand, d’autant que le Défi Boldair est Covid-compatible. Les clubs sportifs de la région sont invités à s’associer à l’événement. Bilan et perspectives avec Dave Cattin, l’un des responsables :