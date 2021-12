Prudence sanitaire pour le repas de St-Sylvestre

Eviter que le passage à la nouvelle année ne se transforme en une série de petits clusters de coronavirus : c’est l’espoir des différentes autorités cantonales qui appellent la population à faire preuve de vigilance en vue du repas de St-Sylvestre ce vendredi soir. La mise en garde est d’autant plus importante que la Suisse connaît une explosion du nombre de contaminations en lien avec le variant Omicron. Les règles édictées par le Conseil fédéral à partir du 20 décembre restent de mise. Les réunions privées sont limitées à maximum 10 personnes dès qu’une personne n’est pas vaccinée ou guérie. A l’intérieur, la limite se fixe à 30 personnes avec le système 2G. A l’extérieur, c’est 50 personnes maximum sans restriction.

Pour le reste, les mesures de protection recommandées depuis près de deux ans sont plus que jamais d’actualité. Il s’agit du maintien des distances, de l’hygiène des mains, de l’aération régulière des locaux et du port du masque… en dehors du repas, évidemment.

Deux conseils pour terminer : à table, il est préférable de placer les personnes d'un même ménage l'une en face de l'autre et de respecter une distance d’un mètre et demi entre chaque ménage. Quant à la partie effusions, mieux vaut éviter les accolades ou autres embrassades. Pas très folichon tout cela mais peut-être faut-il le prendre comme la dernière bonne résolution de 2021… et la première de 2022… /comm-fco