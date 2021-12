Rétro 2021: les inondations dans le Jura (9/10)

C’est parti pour un coup d’œil dans le rétroviseur à l’occasion des fêtes. Durant toute la semaine, RFJ vous propose de revivre les moments les plus marquants de l’année. Le ciel et ses fureurs ont marqué l’été 2021. Des trombes d’eau se sont abattues sur une bonne partie l’Europe – et notamment sur l’Arc jurassien - entre fin juin et début juillet. Dans le canton du Jura, c’est l’Ajoie qui a été la plus touchée avec d’importantes inondations dans la commune d’Alle et dans les villages de la Vendline. François Comte revient sur cette première partie d’un été particulièrement pourri :