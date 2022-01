Le centre de dépistage de Reconvilier est fermé ce dimanche

Il n’est pas possible de se faire dépister au coronavirus dans le centre de Reconvilier en ce 2 janvier. La commune l’a rappelé ce matin sur son site et ses réseaux sociaux. Une information contradictoire avait pourtant été émise, et relayée via une annonce officielle sur nos ondes, vraisemblablement en raison d’un couac de communication. /vja