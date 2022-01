Rythme très soutenu à la Hotline

« Ces derniers jours à la Hotline ont été… rock’n’roll », admet Julien Hostettler, responsable de la cellule Covid du Jura. Le nombre de cas positifs au coronavirus a explosé pendant ces fêtes de fin d’année, avec un « record » le 31 décembre : 491 nouvelles contaminations ont été enregistrées. Entre Noël et Nouvel an, près de 1'600 personnes ont dû être contactées pour effectuer un traçage. Des chiffres jamais vus.

Organiser le travail et mettre des priorités

Un grand nombre de cas induit une masse travail supplémentaire pour la Hotline. Les employés ont ainsi dû, comme de coutume, contacter toutes les personnes testées positives. Or, face au nombre d'individus à appeler, la cellule Covid a choisi de placer en priorité les personnes testées positives au Centre cantonal de Courrendlin : « Vu qu'elles ne reçoivent pas le résultat de leur test directement, c'est à nous de le leur annoncer », explique Julien Hostettler. Dans un deuxième temps, la Hotline a contacté les personnes positives déjà informées de leur état par un autre prestataire (celles qui ont été testées à Reconvilier, à l'Hôpital du Jura ou en pharmacie) : « Nous partions du principe qu’elles savaient déjà qu’elles devaient s’isoler », ajoute Sophie Chevrey Schaller, cheffe du Service de la santé publique du Jura.

Tous les individus positifs au coronavirus ont reçu un formulaire de traçage et ont été sommées de prévenir leurs contacts de leur état, afin que ces derniers procèdent à des quarantaines si nécessaires.

Crainte pour les prochains jours

Cette situation a engendré un peu de retard à la Hotline. « D’habitude, on contacte les personnes positives dans les 24h après avoir reçu leur résultat. Là, entre la quantité de travail et les congés liés aux fêtes, on n’a pas totalement réussi à respecter cette règle », avoue Sophie Chevrey Schaller. Elle pense que tout sera rentré dans l'ordre en ce début de semaine.

Les prochains jours inquiètent toutefois la cellule Covid : les rassemblements festifs auront pu créér des clusters, et la rentrée des classes induira de nouveaux mélanges de population... et peut-être une hausse significative de cas. « Si ça continue ainsi, avec plus de 400 nouveaux cas par jour, je ne sais pas si on va tenir le coup », admet Julien Hostettler. C’est d'ailleurs en partie pour renforcer la cellule Covid que l’Etat-major cantonal de conduite a été reconduit : « Ça doit permettre, en cas d’urgence, de mobiliser du monde à la hotline », déclare Julien Hostettler. Sophie Chevrey Schaller redoute aussi des quarantaines parmi les employés de la Hotline : « On pourrait faire un peu de télétravail, mais la coordination des équipes est difficile à distance… On verra bien comment ça se passe. » De nouvelles embauches pourraient aussi être décidées.

Nouvelles règles de quarantaine

A savoir encore que les règles de quarantaine ont changé depuis ce lundi : les personnes qui vivent dans le même foyer que la personne positive et les personnes avec lesquelles un contact étroit a eu lieu sont désormais concernées… sauf si elles sont guéries ou vaccinées complètement depuis moins de 4 mois. Les quarantaines des cas contacts sont réduites à sept jours au lieu de dix, sans obligation de faire un test. Mais un dépistage est nécessaire à l’apparition de symptômes. /cto