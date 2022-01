Reporter la rentrée scolaire, une piste à « évaluer »

Faut-il reporter la rentrée scolaire dans le Jura ? La question se pose, avec un nombre de cas positifs au Covid-19 plus élevé que jamais. Au niveau du pays, la task force de la Confédération et les pédiatres plaidaient la semaine passée en faveur de cette option, pour autant qu’elle s’accompagne de mesures plus strictes également pour le reste de la population.





L’inconnue des retours de vacances de ski

Rémy Meury, secrétaire général du Syndicat des enseignants jurassiens, souligne que de nombreux paramètres entrent en ligne de compte, et estime qu’il est encore un peu trop tôt pour trancher. « Il y a une inquiétude véritable à avoir avec tous ces enfants qui vont revenir en classe, qui sont souvent asymptomatiques mais qui sont vecteurs, il y a quand même un risque de voir le virus se développer encore davantage. Reste à savoir comment les choses vont évoluer ces tout prochains jours », indique-t-il. Actuellement, de nombreuses familles sont encore en vacances de ski, et on ignore quel impact ces escapades auront sur le nombre d’infections. « Mais il faut être clair, il y a aussi tout l’aspect économique. Le canton du Jura a déjà réduit le temps de quarantaine, et c’est bien pour répondre aux besoins de l’économie. Donc il y a une pesée d’intérêts qui n’est pas simple à faire, il y a beaucoup de paramètres dans chacun des plateaux de la balance. Je pense qu’une semaine supplémentaire, c’est toujours bon à prendre ; au-delà, ça devient vraiment compliqué avec l’école à distance et l’accueil des enfants », analyse Rémy Meury. Ce report de la rentrée, le secrétaire général du SEJ ne l’appelle « pas encore » de ses vœux actuellement.





La délicate question du masque en classe dès l’école primaire

Le canton de Berne l’a décidé récemment : le masque sera obligatoire pour les élèves dès l’école primaire à la rentrée. La mesure est contestée par certains parents. Consulté sur le bien-fondé d’une démarche similaire dans le Jura, Rémy Meury pèse le pour et le contre : « Le port du masque n’est pas une chose très agréable (…), notamment parce qu’on ne voit pas l’expression de la personne qui nous parle. Et dans la communication, l’essentiel n’est pas oral, donc ça peut être un problème vis-à-vis des enfants. Et puis après, les habituer à porter un masque pendant plusieurs heures chaque jour, ça risque d’être assez compliqué. » Cependant Rémy Meury rappelle que le masque est un moyen de protection qui permet de ne pas contaminer les autres. « Donc ça peut être une solution, mais je pense que pour la sérénité dans l’enseignement, ce n’est pas ce qu’il y a de mieux. »

Le comité central du Syndicat des enseignants jurassiens n’en a pas encore discuté, et c’est donc son opinion personnelle de secrétaire général que nous livre Rémy Meury : « A priori, on ne s’y opposerait pas. Mais il faudrait que les autorités soient aptes à réagir très rapidement si on devait avoir des témoignages d’enseignants qui disent qu’ils passent plus de temps à [gérer ces masques] qu’à enseigner. »

Contacté, le Service jurassien de l’enseignement indique qu’une communication officielle au sujet de cette rentrée scolaire sera faite entre le milieu et la fin de semaine. /lad