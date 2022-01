La rentrée reste « une source d’inquiétude » pour le SEJ

Le masque sera en effet obligatoire dès la 5e Harmos, ce qui reste moins sévère que le Canton de Berne qui l’imposera dès la troisième année. Un compromis acceptable mais pas sans risque pour la pédagogie selon Rémy Meury. « On parle d’enfants de 8-9 ans. Des enseignants m’ont déjà dit qu’ils craignaient que ce soit compliqué en termes de discipline pour s’assurer que les enfants maintiennent le masque convenablement. Je ne suis pas certain que l’on fasse beaucoup d’enseignement la première semaine. Ça reste difficile de communiquer avec quelqu’un dont on ne voit pas le visage », explique le secrétaire du SEJ qui espère que ce deuxième semestre scolaire ne virera pas au « gardiennage ». Il confirme par ailleurs que le Service de l’enseignement a bien sondé quelques enseignants retraités afin de pallier une éventuelle hécatombe du personnel scolaire mais reste « très surpris » par la mesure, les personnes de plus de 65 ans étant présentées comme les plus vulnérables. /jpi