Place à la vaisselle réutilisable dans les manifestations

La vaisselle est devenue le lot de toutes les manifestations dans le Jura. Depuis le début de l’année, les organisateurs n’ont plus le droit d’utiliser de couverts jetables. Parmi les premiers à devoir suivre la nouvelle loi cantonale, il y a la fanfare l’Espérance de Chevenez. La société propose un loto ce samedi. Certes, on est loin d’un événement de grande envergure, mais la présidente de la fanfare ajoulote a tout de même dû prévoir un lot de verres. Elodie Roelli a fait appel à une entreprise jurassienne qui œuvre avec Caritas et loue de la vaisselle réutilisable aux sociétés. Il y aura « entre 200 et 300 gobelets en plastique dur pour servir nos boissons, explique-t-elle, et pour les tasses à café on utilisera celles qu’on a actuellement dans notre local ». Et une fois le loto terminé, « on retourne les verres tout sales et c’est l’entreprise qui s’occupe de faire la vaisselle », sourit Elodie Roelli.





Un conseil pour les autres ?

La fanfare l’Espérance de Chevenez est en quelque sorte une pionnière dans l’organisation d’une manifestation avec pour obligation de ne pas utiliser de vaisselle à usage unique. Pour les sociétés qui suivront, Elodie Roelli a quelques suggestions qui pourraient servir. « Commander le bon nombre de verres et même en prendre un peu plus au cas où. Et puis préparer un petit évier pour faire la vaisselle si jamais. ». /nmy