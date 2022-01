Un agriculteur de la région à la tête d’une association romande

Un régional occupe désormais la présidence de l’Association des maîtres agriculteurs de la Suisse romande. Le Jurassien Fabrice Nagel a été élu à ce poste à la fin de l’année dernière. L’Ajoulot qui exploite une ferme à Charmoille présidera l’organisation durant trois ans. L’Association des maîtres agriculteurs de la Suisse romande réunit environ 1'300 membres. Elle œuvre pour les intérêts du monde paysan mais est principalement active dans la formation professionnelle, un secteur dans lequel elle est consultée régulièrement.

Le métier d’agriculteur ne cesse de changer, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes, tant les normes à respecter sont nombreuses et les charges administratives se sont multipliées. La formation est passé de quatre à trois ans il y a quelques années. Le système ne donne pas satisfaction et pourrait passer à trois ans, plus une année de spécialisation, comme l’explique Fabrice Nagel plus en détail :