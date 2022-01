Un masque à l’école qui ne passe pas

L'obligation du port du masque dans les classes du canton de Berne dès la 3e année Harmos fait des mécontents dans le Jura bernois. Plus de 500 personnes ont défilé en silence ce dimanche après-midi à Tavannes, de la gare à l’école, pour dénoncer la mesure décidée pour limiter les impacts du variant Omicron du coronavirus. La manifestation était organisée par un collectif nommé « Ecoliers bernois sans masque » qui s’est formé récemment et qui revendique plus de 450 parents parmi ses membres. Le cortège qui était autorisé s'est déroulé dans le calme. L’affluence a réjoui les organisateurs qui réclament l’abolition de la mesure, comme l’indique Silvain Konrad, un des membres du collectif :