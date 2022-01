Après la pluie, le beau temps au TC Moutier

Un choix plus ambitieux

Le club tournait avec seulement trois courts ces dernières années. Deux surfaces de jeu supplémentaires sont donc prévues, même si la commune doit encore les valider. Elles ont déjà existé à Moutier il y plusieurs années. Selon le président de la commission de construction, Sven Bouchat, ce projet « vise à redynamiser le club » mais surtout à le rendre « plus attractif pour ses membres ». Pour lui, de nombreuses personnes ont quitté la société pour en rejoindre des mieux loties. Le but n’est pas « de faire la guerre aux autres clubs, mais de promouvoir le tennis dans la région ». De plus, Sven Bouchat est persuadé que toutes les surfaces seront utilisées puisqu’il mise sur un afflux de membres à l’avenir et ainsi un renforcement du mouvement junior.